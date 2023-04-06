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Кидалов Иван Никифорович

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Место рождения

Приморск

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: Кидалов Никифор Савельевич

Мать: Кидалова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
02.03.1860

Дочь: Шевердина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Кидалова Гликерия Федотовна

Рождение ребёнка
09.06.1862

Сын: Кидалов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Кидалова Гликерия Федотовна

Рождение ребёнка
09.07.1868

Дочь: Юлиана Ивановна

Мать ребёнка: Кидалова Гликерия Федотовна

Рождение ребёнка
04.02.1870

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Кидалова Гликерия Федотовна

Рождение ребёнка
19.10.1875

Сын: Кидалов Артемий Иванович

Мать ребёнка: Кидалова Гликерия Федотовна

Рождение ребёнка
17.12.1877

Дочь: Юлиана Ивановна

Мать ребёнка: Кидалова Гликерия Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кидалова Гликерия Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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