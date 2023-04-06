Кидалов Иван Никифорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Рождение ребёнка
02.03.1860
Дочь: Шевердина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Кидалова Гликерия Федотовна
Рождение ребёнка
09.06.1862
Мать ребёнка: Кидалова Гликерия Федотовна
Рождение ребёнка
09.07.1868
Дочь: Юлиана Ивановна
Мать ребёнка: Кидалова Гликерия Федотовна
Рождение ребёнка
04.02.1870
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Кидалова Гликерия Федотовна
Рождение ребёнка
19.10.1875
Мать ребёнка: Кидалова Гликерия Федотовна
Рождение ребёнка
17.12.1877
Дочь: Юлиана Ивановна
Мать ребёнка: Кидалова Гликерия Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно