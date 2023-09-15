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Кидалов Никифор Савельевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1800

Дата смерти

09.07.1885

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Кидалов Савелий Макарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1831

Сын: Кидалов Никифор Никифорович

Мать ребёнка: Кидалова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анохина Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Кидалова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Кидалов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Кидалова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
20.12.1842

Сын: Кидалов Петр Никифорович

Мать ребёнка: Кидалова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
До 1848

Дочь: Белоусова Феодосия Никифоровна

Мать ребёнка: Кидалова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Малова Фекла Никифоровна

Мать ребёнка: Кидалова Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кидалова Евдокия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.1885
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