Кидалов Никифор Савельевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смерти09.07.1885
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Кидалов Савелий Макарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1831
Сын: Кидалов Никифор Никифорович
Мать ребёнка: Кидалова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анохина Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Кидалова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
До 1840
Мать ребёнка: Кидалова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
20.12.1842
Мать ребёнка: Кидалова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
До 1848
Дочь: Белоусова Феодосия Никифоровна
Мать ребёнка: Кидалова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Малова Фекла Никифоровна
Мать ребёнка: Кидалова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.1885