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(Коткова) Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1820

Пол

Женский

Отец

1793 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1820

Отец: Котковъ Василий

Мать: Коткова Авдотья

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