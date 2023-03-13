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(Коткова) Ульяна
(Коткова) Ульяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.12.1820
Пол
Женский
Отец
Котковъ Василий
1793 г.р.
Мать
Коткова (Павлова) Авдотья
1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.12.1820
Отец:
Котковъ Василий
Мать:
Коткова Авдотья
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