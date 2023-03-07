Котковъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотковъ Василий

Котковъ Василий

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1793

Дата смерти

?.01.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Котковъ Яковъ

Мать: Коткова Евгения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1815

Дочь: Коткова Анна

Мать ребёнка: Коткова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1820

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Коткова Авдотья

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Лиходумова Марія

Мать ребёнка: Коткова Наталья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Авдотья

Смерть
?.01.1834
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close