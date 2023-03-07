Котковъ Василий
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти?.01.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Котковъ Яковъ
Мать: Коткова Евгения
Рождение ребёнка
30.01.1815
Дочь: Коткова Анна
Мать ребёнка: Коткова Авдотья
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1820
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Коткова Авдотья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Лиходумова Марія
Мать ребёнка: Коткова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коткова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коткова Авдотья
Смерть
?.01.1834