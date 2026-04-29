Мусин-Пушкин Алексей Иванович 16.03.1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусин-Пушкин Алексей Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.03.1744, Москва, город федерального значения Москва

умер 01.02.1817, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна06.10.1754 г.р.
Дети
Хитрово (Мусина-Пушкина) Мария Алексеевна07.06.1782 г.р.
Мусин-Пушкин Иван Алексеевич31.10.1783 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
06.05.1781

Жена: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
07.06.1782

Дочь: Хитрово (Мусина-Пушкина) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
31.10.1783

Сын: Мусин-Пушкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
10.11.1784

Дочь: Волконская (Мусина-Пушкина) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
04.10.1786

Дочь: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Мусин-Пушкин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
02.03.1790

Дочь: Шаховская (Мусина-Пушкина) Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
17.06.1796

Дочь: Трубецкая (Мусина-Пушкина) Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
31.03.1798

Сын: Мусин-Пушкин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Мусина-Пушкина Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мусина-Пушкина Фаина Алексеевна

Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна

Смерть
01.02.1817
Москва, город федерального значения Москва

Смерть - https://cgamos.ru/images/archive/01-2126-0001-000028/00000225.jpg ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНСКАЯ В ЕЛОХОВЕ https://cgamos.ru/images/archive/01-2126-0001-000028/00000225.jpg ГБУ ЦГА Москвы. Ф. 2126. — Оп. 1. — Д. 28. — С. 217. Метрические книги церкви Богоявления Господня в Елохове.

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