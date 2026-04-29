Мусин-Пушкин Алексей Иванович
мужской, родился 16.03.1744, Москва, город федерального значения Москва
умер 01.02.1817, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Хитрово (Мусина-Пушкина) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна
Сын: Мусин-Пушкин Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна
Дочь: Волконская (Мусина-Пушкина) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна
Дочь: Оболенская (Мусина-Пушкина) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна
Сын: Мусин-Пушкин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна
Дочь: Шаховская (Мусина-Пушкина) Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна
Дочь: Трубецкая (Мусина-Пушкина) Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна
Дочь: Мусина-Пушкина Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна
Дочь: Мусина-Пушкина Фаина Алексеевна
Мать ребёнка: Мусина-Пушкина (Волконская) Екатерина Алексеевна