Батюшков Александр Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатюшков Александр Львович

Батюшков Александр Львович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Отец

1722 г.р.

Мать

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Батюшков Лев

Мать: Батюшкова Анна Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close