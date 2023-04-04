Батюшкова (Ижорина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюшкова (Ижорина) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

11.10.1765

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1750

Муж: Батюшков Лев

Рождение ребёнка
1753

Сын: Батюшков Николай

Отец ребёнка: Батюшков Лев

Рождение ребёнка
1756

Сын: Батюшков Алексей Львович

Отец ребёнка: Батюшков Лев

Рождение ребёнка
17.01.1758

Дочь: Караулова (Батюшкова) Анна Львовна

Отец ребёнка: Батюшков Лев

Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Батюшков Александр Львович

Отец ребёнка: Батюшков Лев

Рождение ребёнка
17.06.1765

Сын: Батюшков Павел

Отец ребёнка: Батюшков Лев

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
11.10.1765
Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

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