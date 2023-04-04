Батюшкова (Ижорина) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти11.10.1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1750
Муж: Батюшков Лев
Рождение ребёнка
1753
Сын: Батюшков Николай
Отец ребёнка: Батюшков Лев
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Батюшков Лев
Рождение ребёнка
17.01.1758
Дочь: Караулова (Батюшкова) Анна Львовна
Отец ребёнка: Батюшков Лев
Рождение ребёнка
1762
Сын: Батюшков Александр Львович
Отец ребёнка: Батюшков Лев
Рождение ребёнка
17.06.1765
Сын: Батюшков Павел
Отец ребёнка: Батюшков Лев
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
11.10.1765