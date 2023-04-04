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Батюшков Лев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Батюшков Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1750

Жена: Батюшкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Батюшков Николай

Мать ребёнка: Батюшкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Батюшков Алексей Львович

Мать ребёнка: Батюшкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
17.01.1758

Дочь: Караулова Анна Львовна

Мать ребёнка: Батюшкова Анна Петровна

Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Батюшков Александр Львович

Мать ребёнка: Батюшкова Анна Петровна

Рождение ребёнка
17.06.1765

Сын: Батюшков Павел

Мать ребёнка: Батюшкова Анна Петровна

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Надворный советник
Место жительства
Неизвестно
Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1796
Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
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