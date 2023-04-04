Батюшков Лев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Батюшков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1750
Жена: Батюшкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Батюшков Николай
Мать ребёнка: Батюшкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Батюшкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.01.1758
Дочь: Караулова Анна Львовна
Мать ребёнка: Батюшкова Анна Петровна
Даниловское, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1762
Сын: Батюшков Александр Львович
Мать ребёнка: Батюшкова Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.06.1765
Сын: Батюшков Павел
Мать ребёнка: Батюшкова Анна Петровна
Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Надворный советник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1796