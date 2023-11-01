Матрона Васильевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1783 и 1786
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1786
Отец: Василий Михайлович
Мать: Федора
Бракосочетание
Между 1802 и 1805
Муж: Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806
Сын: Иван Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Георгий Андреевич
Смерть
После 1825