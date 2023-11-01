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Матрона Васильевна

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1783 и 1786

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Между 1760 и 1763 г.р.

Мать

Между 1761 и 1762 г.р.

Муж

Между 1781 и 1783 г.р.

Дети

Между 1805 и 1806 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1786

Отец: Василий Михайлович

Мать: Федора

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1802 и 1805

Муж: Георгий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806

Сын: Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Георгий Андреевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1825
Копытово, Шуйский район, Северный край

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