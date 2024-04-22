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Георгий Андреевич

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1781 и 1783

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Отец

Между 1748 и 1751 г.р.

Мать

Между 1745 и 1749 г.р.

Жена

Между 1783 и 1786 г.р.

Дети

Между 1805 и 1806 г.р.
Около 1810 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1783

Отец: Андрей Васильевич

Мать: Каптелина Кузьмина

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1802 и 1805

Жена: Матрона Васильевна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806

Сын: Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Матрона Васильевна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1811
Копытово, Шуйский район, Северный край
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