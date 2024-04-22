Георгий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1781 и 1783
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1783
Отец: Андрей Васильевич
Мать: Каптелина Кузьмина
Бракосочетание
Между 1802 и 1805
Жена: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806
Сын: Иван Георгиевич
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Матрона Васильевна
Смерть
После 1811