Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1760 и 1763
Дата смертиОколо 1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1760 и 1763
Отец: Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1786
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Степанида Васильевна
Мать ребёнка: Федора
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Федора
Смерть
Около 1823