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Василий Михайлович

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1760 и 1763

Дата смерти

Около 1823

Пол

Мужской

Отец

Между 1729 и 1731 г.р.

Мать

Между 1725 и 1731 г.р.

Жена

Между 1761 и 1762 г.р.

Дети

Между 1783 и 1786 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1760 и 1763

Отец: Михаил Дмитриевич

Мать: Евдокия (Авдотья) Степановна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1777 и 1786

Жена: Федора

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1783 и 1786

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Федора

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Степанида Васильевна

Мать ребёнка: Федора

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Федора

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
Около 1823
Копытово, Шуйский район, Северный край

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