Синевъ Михаилъ
Место рожденияПритыкино, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1739
Дата смерти1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Синевъ Афонасий Ивановъ
Мать: не указана
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1779
Сын: Синевъ Степанъ
Мать ребёнка: Синева (новикова) Лукерья Семенова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Синевъ Николай
Мать ребёнка: Синева (новикова) Лукерья Семенова
Рождение ребёнка
07.04.1785
Сын: Синевъ Антипъ
Мать ребёнка: Синева (новикова) Лукерья Семенова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Воронова Ирина
Мать ребёнка: Синева (новикова) Лукерья Семенова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Полоскова Аксинья
Мать ребёнка: Синева (новикова) Лукерья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синева Федосья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1793