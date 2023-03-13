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Синевъ Михаилъ

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Место рождения

Притыкино, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1739

Дата смерти

1793

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Синевъ Афонасий Ивановъ

Мать: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1779

Сын: Синевъ Степанъ

Мать ребёнка: Синева (новикова) Лукерья Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Синевъ Николай

Мать ребёнка: Синева (новикова) Лукерья Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1785

Сын: Синевъ Антипъ

Мать ребёнка: Синева (новикова) Лукерья Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Воронова Ирина

Мать ребёнка: Синева (новикова) Лукерья Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Полоскова Аксинья

Мать ребёнка: Синева (новикова) Лукерья Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синева Федосья Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синева (новикова) Лукерья Семенова

Смерть
1793
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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