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Воронова (Синева) Ирина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1787

Дата смерти

20.05.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Синевъ Михаилъ

Мать: Синева (новикова) Лукерья Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.02.1804

Муж: Вороновъ Терентий

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Воронова Анна

Отец ребёнка: Вороновъ Терентий

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Полубоярова, Деянова Акулина

Отец ребёнка: Вороновъ Терентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1810

Сын: Вороновъ Григорий

Отец ребёнка: Вороновъ Терентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1812

Дочь: Воронова Марья

Отец ребёнка: Вороновъ Терентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Воронова Агрофена

Отец ребёнка: Вороновъ Терентий

Рождение ребёнка
06.10.1817

Дочь: Воронова Пелагея

Отец ребёнка: Вороновъ Терентий

Рождение ребёнка
1819

Сын: Вороновъ Максимъ

Отец ребёнка: Вороновъ Терентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1820

Сын: Вороновъ Осипъ

Отец ребёнка: Вороновъ Терентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Вороновъ Ефимъ

Отец ребёнка: Вороновъ Терентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мухина Ирина

Отец ребёнка: Вороновъ Терентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Горшенина Матрена

Отец ребёнка: Вороновъ Терентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1833

Дочь: Воронова Евдокия

Отец ребёнка: Вороновъ Терентий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
20.05.1843
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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