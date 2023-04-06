Воронова (Синева) Ирина
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти20.05.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Синевъ Михаилъ
Бракосочетание
25.02.1804
Муж: Вороновъ Терентий
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Воронова Анна
Отец ребёнка: Вороновъ Терентий
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Полубоярова, Деянова Акулина
Отец ребёнка: Вороновъ Терентий
Рождение ребёнка
30.09.1810
Сын: Вороновъ Григорий
Отец ребёнка: Вороновъ Терентий
Рождение ребёнка
21.07.1812
Дочь: Воронова Марья
Отец ребёнка: Вороновъ Терентий
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Воронова Агрофена
Отец ребёнка: Вороновъ Терентий
Рождение ребёнка
06.10.1817
Дочь: Воронова Пелагея
Отец ребёнка: Вороновъ Терентий
Рождение ребёнка
1819
Сын: Вороновъ Максимъ
Отец ребёнка: Вороновъ Терентий
Рождение ребёнка
09.09.1820
Сын: Вороновъ Осипъ
Отец ребёнка: Вороновъ Терентий
Рождение ребёнка
1825
Сын: Вороновъ Ефимъ
Отец ребёнка: Вороновъ Терентий
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Мухина Ирина
Отец ребёнка: Вороновъ Терентий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Горшенина Матрена
Отец ребёнка: Вороновъ Терентий
Рождение ребёнка
01.03.1833
Дочь: Воронова Евдокия
Отец ребёнка: Вороновъ Терентий
Смерть
20.05.1843