Спирин Тимофей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпирин Тимофей Петрович

Спирин Тимофей Петрович

avatar

Место рождения

Симбирская губ., Ардатовский у., с.Пчеур., Россия

Дата рождения

15.01.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1908

Отец: Спирин Пётр Семёнович

Мать: Спирин Агафья Терентьевна

Симбирская губ., Ардатовский у., с.Пчеур., Россия
МК п.Январцевский, 1908
Крещение
21.01.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Симбирская губ., Ардатовский у., с.Пчеур., Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close