Спирин Тимофей Петрович
Место рожденияСимбирская губ., Ардатовский у., с.Пчеур., Россия
Дата рождения15.01.1908
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1908
Отец: Спирин Пётр Семёнович
Симбирская губ., Ардатовский у., с.Пчеур., Россия
МК п.Январцевский, 1908
Крещение
21.01.1908
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1908
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Симбирская губ., Ардатовский у., с.Пчеур., Россия
Отсутствует в базе "Фамилио"