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Спирин Пётр Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Спирин Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Спирин Иван Петрович

Мать ребёнка: Спирин (Неизвестно) Агафья Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирин (Неизвестно) Агафья Терентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
15.01.1908

Сын: Спирин Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Спирин (Неизвестно) Агафья Терентьевна

МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

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