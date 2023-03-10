Спирин (Неизвестно) Агафья Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Неизвестно Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Спирин Иван Петрович
Отец ребёнка: Спирин Пётр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
15.01.1908
Отец ребёнка: Спирин Пётр Семёнович
МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно