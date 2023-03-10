Спирин (Неизвестно) Агафья Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирин (Неизвестно) Агафья Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Неизвестно Терентий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Спирин Иван Петрович

Отец ребёнка: Спирин Пётр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Пётр Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
15.01.1908

Сын: Спирин Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Спирин Пётр Семёнович

МК п.Январцевский, 1908
Смерть
Неизвестно

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