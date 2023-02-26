Прохор Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти06.10.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Николай Никифоров
Мать: Фёкла (Никифорова)
Бракосочетание
18.05.1903
Жена: Мавра Демидова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
06.10.1903
Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от излишнего употребления спиртных напитков и полнокровия