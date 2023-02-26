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Прохор Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

06.10.1903

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Николай Никифоров

Мать: Фёкла (Никифорова)

Бракосочетание
18.05.1903

Жена: Мавра Демидова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
06.10.1903
Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от излишнего употребления спиртных напитков и полнокровия
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