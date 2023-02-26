Мавра Демидова
Место рожденияд.Федонки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Федонки Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.05.1903
Муж: Прохор Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно