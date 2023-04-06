Оболенская (Ирби) Джейн
Место рожденияг. Новый Орлеан, Орлеанский приход, Луизиана, США
Дата рождения14.11.1914
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Новый Орлеан, Орлеанский приход, Луизиана, США
Бракосочетание
06.01.1939
Рождение ребёнка
11.07.1946
Дочь: Андервуд Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич
г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оболенская Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич
Смерть
1986