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Оболенская (Ирби) Джейн

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Место рождения

г. Новый Орлеан, Орлеанский приход, Луизиана, США

Дата рождения

14.11.1914

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Новый Орлеан, Орлеанский приход, Луизиана, США
Бракосочетание
06.01.1939

Муж: Оболенский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
11.07.1946

Дочь: Андервуд Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич

г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оболенская Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич

Смерть
1986
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