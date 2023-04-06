Оболенская (Ирби) Джейн
женский, родилась 14.11.1914, г. Новый Орлеан, Орлеанский приход, Луизиана, США
умерла 1986
Супруги
Оболенский Алексей Алексеевич20.04.1914 г.р.
Дети
Андервуд (Оболенская) Мария Алексеевна11.07.1946 г.р.
Оболенская Анна АлексеевнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Новый Орлеан, Орлеанский приход, Луизиана, США
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оболенская Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич
Бракосочетание
06.01.1939
Рождение ребёнка
11.07.1946
Дочь: Андервуд (Оболенская) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич
г. Лондон, Великобритания
Смерть
1986