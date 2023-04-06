Оболенская (Ирби) Джейн 14.11.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенская (Ирби) Джейн

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 14.11.1914, г. Новый Орлеан, Орлеанский приход, Луизиана, США

умерла 1986

Супруги
Оболенский Алексей Алексеевич20.04.1914 г.р.
Дети
Андервуд (Оболенская) Мария Алексеевна11.07.1946 г.р.
Оболенская Анна АлексеевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Новый Орлеан, Орлеанский приход, Луизиана, США

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оболенская Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич

Бракосочетание
06.01.1939

Муж: Оболенский Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
11.07.1946

Дочь: Андервуд (Оболенская) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Оболенский Алексей Алексеевич

г. Лондон, Великобритания

Смерть
1986

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