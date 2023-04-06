Андервуд (Оболенская) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андервуд (Оболенская) Мария Алексеевна

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Место рождения

г. Лондон, Великобритания

Дата рождения

11.07.1946

Дата смерти

20.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1946

Отец: Оболенский Алексей Алексеевич

Мать: Оболенская Джейн

г. Лондон, Великобритания
Бракосочетание
06.11.1981

Муж: Андервуд Энтони

г. Лондон, Великобритания
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герхард Брюс

Смерть
20.12.1986
г. Палм-Бич, Палм-Бич-Каунти, штат Флорида
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