Андервуд (Оболенская) Мария Алексеевна
Место рожденияг. Лондон, Великобритания
Дата рождения11.07.1946
Дата смерти20.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1946
Отец: Оболенский Алексей Алексеевич
Мать: Оболенская Джейн
г. Лондон, Великобритания
Бракосочетание
06.11.1981
Муж: Андервуд Энтони
г. Лондон, Великобритания
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герхард Брюс
Смерть
20.12.1986
г. Палм-Бич, Палм-Бич-Каунти, штат Флорида