Оболенский Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОболенский Алексей Алексеевич

Оболенский Алексей Алексеевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

20.04.1914

Дата смерти

08.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1914

Отец: Оболенский Алексей Александрович

Мать: Оболенская Любовь Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
06.01.1939

Жена: Оболенская Джейн

Рождение ребёнка
11.07.1946

Дочь: Андервуд Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Оболенская Джейн

г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Оболенская Джейн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оболенская Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Оболенская Джейн

Смерть
08.02.1986
Манхэттен, Нью-Йорк, США
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close