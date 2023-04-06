Оболенский Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1914
Дата смерти08.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1914
Бракосочетание
06.01.1939
Жена: Оболенская Джейн
Рождение ребёнка
11.07.1946
Дочь: Андервуд Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Оболенская Джейн
г. Лондон, Великобритания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Оболенская Джейн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оболенская Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Оболенская Джейн
Смерть
08.02.1986
Манхэттен, Нью-Йорк, США