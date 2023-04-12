Шевченко Исак Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904
Дата смерти21.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1930
Дочь: Гончарик Клавдия Исаковна
Мать ребёнка: Шевченко Елизавета Карповна
село Талица, Семипалатинская область, Казахская ССР
Смерть
21.01.1943
Пропал без вести на фронте