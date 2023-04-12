Шевченко Исак Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Исак Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904

Дата смерти

21.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1930

Дочь: Гончарик Клавдия Исаковна

Мать ребёнка: Шевченко Елизавета Карповна

село Талица, Семипалатинская область, Казахская ССР
Смерть
21.01.1943
Пропал без вести на фронте
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