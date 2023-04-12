Шевченко (Герасименко) Елизавета Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Герасименко) Елизавета Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1904

Дата смерти

22.05.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1930

Дочь: Гончарик Клавдия Исаковна

Отец ребёнка: Шевченко Исак Михайлович

село Талица, Семипалатинская область, Казахская ССР
Место жительства
Неизвестно
Талица, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
22.05.1985
город Семипалатинск, Казахская ССР
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