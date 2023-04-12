Шевченко (Герасименко) Елизавета Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1904
Дата смерти22.05.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1930
Дочь: Гончарик Клавдия Исаковна
Отец ребёнка: Шевченко Исак Михайлович
село Талица, Семипалатинская область, Казахская ССР
Место жительства
Неизвестно
Талица, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
22.05.1985
город Семипалатинск, Казахская ССР