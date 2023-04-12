Гончарик (Шевченко) Клавдия Исаковна
Место рождениясело Талица, Семипалатинская область, Казахская ССР
Дата рождения17.11.1930
Дата смерти24.10.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1930
село Талица, Семипалатинская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
05.08.1954
Отец ребёнка: Гончарик Лев Петрович
город Петропавловск, Казахская ССР
Рождение ребёнка
08.02.1956
Сын: Гончарик Александр Львович
Отец ребёнка: Гончарик Лев Петрович
город Семипалатинск, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1983
город Семипалатинск, Казахская ССР