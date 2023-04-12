Гончарик (Шевченко) Клавдия Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарик (Шевченко) Клавдия Исаковна

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Место рождения

село Талица, Семипалатинская область, Казахская ССР

Дата рождения

17.11.1930

Дата смерти

24.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1930

Отец: Шевченко Исак Михайлович

Мать: Шевченко Елизавета Карповна

село Талица, Семипалатинская область, Казахская ССР
Рождение ребёнка
05.08.1954

Сын: Гончарик Валерий Львович

Отец ребёнка: Гончарик Лев Петрович

город Петропавловск, Казахская ССР
Рождение ребёнка
08.02.1956

Сын: Гончарик Александр Львович

Отец ребёнка: Гончарик Лев Петрович

город Семипалатинск, Казахская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончарик Лев Петрович

Смерть
24.10.1983
город Семипалатинск, Казахская ССР
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