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Тимофей Алексеев

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Место рождения

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: ?

Мать: ?

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.02.1821

Жена: Анна Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.10.1832

Сын: Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Анна Акимова

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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