Тимофей Алексеев
Место рожденияд.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.02.1821
Жена: Анна Акимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.10.1832
Сын: Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: Анна Акимова
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно