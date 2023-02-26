Анна Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти27.04.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1821
Муж: Тимофей Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.10.1832
Сын: Алексей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Алексеев
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
27.04.1835
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Житческом кладбище