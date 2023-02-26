Анна Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

27.04.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1821

Муж: Тимофей Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.10.1832

Сын: Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Алексеев

д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
27.04.1835
д.Николинки Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Житческом кладбище
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