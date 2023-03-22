Гурьянова (Тупицкая) Ольга-Зинаида Николаевна (Адамовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1902
Дата смерти01.06.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1923
Сын: Гурьянов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Гурьянов Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1925
Дочь: Гурьянова Раиса Александровна
Отец ребёнка: Гурьянов Александр Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1929
Сын: Гурьянов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Гурьянов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьянова Галина Александровна
Отец ребёнка: Гурьянов Александр Иванович
Смерть
01.06.1990