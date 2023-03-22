Гурьянова (Тупицкая) Ольга-Зинаида Николаевна (Адамовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова (Тупицкая) Ольга-Зинаида Николаевна (Адамовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1902

Дата смерти

01.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1923

Сын: Гурьянов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Гурьянов Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.08.1925

Дочь: Гурьянова Раиса Александровна

Отец ребёнка: Гурьянов Александр Иванович

Рождение ребёнка
22.03.1929

Сын: Гурьянов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Гурьянов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьянова Галина Александровна

Отец ребёнка: Гурьянов Александр Иванович

Смерть
01.06.1990
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