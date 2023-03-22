Гурьянов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурьянова Ирина Евгеньвна
Мать ребёнка: Гурьянова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Гурьянова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурьянов Геннадий Евгеньевич
Мать ребёнка: Гурьянова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурьянова Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно