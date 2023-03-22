Гурьянов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьянов Евгений Александрович

Гурьянов Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1923

Отец: Гурьянов Александр Иванович

Мать: Гурьянова Ольга-Зинаида Николаевна (Адамовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьянова Ирина Евгеньвна

Мать ребёнка: Гурьянова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Гурьянова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Геннадий Евгеньевич

Мать ребёнка: Гурьянова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьянова Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close