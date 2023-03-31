Гурьянова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьянова Нина Ивановна

Гурьянова Нина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурьянова Ирина Евгеньвна

Отец ребёнка: Гурьянов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Гурьянов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурьянов Геннадий Евгеньевич

Отец ребёнка: Гурьянов Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Евгений Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close