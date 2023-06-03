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Подзоров Афиноген Фокич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Около 1833

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Подзоров Фока

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 16.10.1812

Сын: Подзоров Яков Афиногенович

Мать ребёнка: Подзорова Елена Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 30.11.1813

Сын: Подзоров Андрей Афиногенович

Мать ребёнка: Подзорова Елена Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Подзоров Федор Афиногенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1820

Сын: Подзоров Агафон Афиногенович

Мать ребёнка: Подзорова Елена Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.08.1824

Сын: Подзоров Варфоломей Афиногенович

Мать ребёнка: Подзорова Елена Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова Елена Степановна

Смерть
Около 1833