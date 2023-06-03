Подзоров Афиноген Фокич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиОколо 1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Подзоров Фока
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 16.10.1812
Сын: Подзоров Яков Афиногенович
Мать ребёнка: Подзорова Елена Степановна
Рождение ребёнка
Около 30.11.1813
Сын: Подзоров Андрей Афиногенович
Мать ребёнка: Подзорова Елена Степановна
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Подзоров Федор Афиногенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1820
Сын: Подзоров Агафон Афиногенович
Мать ребёнка: Подзорова Елена Степановна
Рождение ребёнка
22.08.1824
Сын: Подзоров Варфоломей Афиногенович
Мать ребёнка: Подзорова Елена Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1833