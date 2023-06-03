Подзорова Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова Елена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 16.10.1812

Сын: Подзоров Яков Афиногенович

Отец ребёнка: Подзоров Афиноген Фокич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 30.11.1813

Сын: Подзоров Андрей Афиногенович

Отец ребёнка: Подзоров Афиноген Фокич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1820

Сын: Подзоров Агафон Афиногенович

Отец ребёнка: Подзоров Афиноген Фокич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.08.1824

Сын: Подзоров Варфоломей Афиногенович

Отец ребёнка: Подзоров Афиноген Фокич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Афиноген Фокич

Смерть
Неизвестно