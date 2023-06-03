Подзорова Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 16.10.1812
Сын: Подзоров Яков Афиногенович
Отец ребёнка: Подзоров Афиноген Фокич
Рождение ребёнка
Около 30.11.1813
Сын: Подзоров Андрей Афиногенович
Отец ребёнка: Подзоров Афиноген Фокич
Рождение ребёнка
06.07.1820
Сын: Подзоров Агафон Афиногенович
Отец ребёнка: Подзоров Афиноген Фокич
Рождение ребёнка
22.08.1824
Сын: Подзоров Варфоломей Афиногенович
Отец ребёнка: Подзоров Афиноген Фокич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно