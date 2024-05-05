Новик Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новик Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новик Иван Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прищепа (Новик) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Новик (Андрющенко) Ксения Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новик (Андрющенко) Ксения Лаврентьевна

Рождение ребёнка
07.10.1912 ст.

Сын: Новиков Иаков Дмитриевич

Мать ребёнка: Новик (Андрющенко) Ксения Лаврентьевна

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.05.1919

Сын: Новиков Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Новик (Андрющенко) Ксения Лаврентьевна

Рождение ребёнка
23.10.1924

Сын: Новик Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Новик (Андрющенко) Ксения Лаврентьевна

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Новик Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Новик (Андрющенко) Ксения Лаврентьевна

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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