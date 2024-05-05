Новик Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новик Иван Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прищепа (Новик) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Новик (Андрющенко) Ксения Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1912 ст.
Мать ребёнка: Новик (Андрющенко) Ксения Лаврентьевна
Рождение ребёнка
26.05.1919
Сын: Новиков Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Новик (Андрющенко) Ксения Лаврентьевна
Рождение ребёнка
23.10.1924
Мать ребёнка: Новик (Андрющенко) Ксения Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Новик Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Новик (Андрющенко) Ксения Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно