Новик (Андрющенко) Ксения Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новик (Андрющенко) Ксения Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1885 по 1886

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1885 по 1886

Отец: Андрющенко Лаврентий Васильевич

Мать: не указана

1885 - из записи ЗАГС от 10.01.1922 (36 лет) и 24.10.1924 (39 лет) о рождении детей
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новик Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
22.04.1909 ст.

Дочь: Прищепа (Новик) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович

Дата из справки о смерти. В имеющихся метрических книгах за 1909, 1910, 1912-1917, 1919 гг нет такой записи.
Рождение ребёнка
07.10.1912 ст.

Сын: Новиков Иаков Дмитриевич

Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.05.1919

Сын: Новиков Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 25.05.1920

Сын: Новик ххх ххх

Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
До 25.05.1920

Сын: Новик ххх ххх

Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1920

Сын: Новик Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
6 родившийся, 2 оставшийся в живых
Рождение ребёнка
10.01.1922

Сын: Новик Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
7 из родившихся, 3 из оставшихся в живых
Рождение ребёнка
24.10.1924

Сын: Новик Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Дата рождения 24.10.1924 по записи ЗАГС за 1924 год. 8 ребенок из родившихся, 2 из оставшихся в живых. В записи о рождении фамилия "Новик". Позднее исправлено на "Новиков", вероятно, при выдаче свидет... Показать все
Рождение ребёнка
1928

Сын: Новик Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович

Ужаниха, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1960

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