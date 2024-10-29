Новик (Андрющенко) Ксения Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1885 по 1886
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
С 1885 по 1886
Отец: Андрющенко Лаврентий Васильевич
Мать: не указана
1885 - из записи ЗАГС от 10.01.1922 (36 лет) и 24.10.1924 (39 лет) о рождении детей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1909 ст.
Дочь: Прищепа (Новик) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович
Дата из справки о смерти. В имеющихся метрических книгах за 1909, 1910, 1912-1917, 1919 гг нет такой записи.
Рождение ребёнка
07.10.1912 ст.
Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1919
Сын: Новиков Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
До 25.05.1920
Сын: Новик ххх ххх
Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
До 25.05.1920
Сын: Новик ххх ххх
Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1920
Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович
6 родившийся, 2 оставшийся в живых
Рождение ребёнка
10.01.1922
Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович
7 из родившихся, 3 из оставшихся в живых
Рождение ребёнка
24.10.1924
Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович
Дата рождения 24.10.1924 по записи ЗАГС за 1924 год. 8 ребенок из родившихся, 2 из оставшихся в живых. В записи о рождении фамилия "Новик". Позднее исправлено на "Новиков", вероятно, при выдаче свидет... Показать все
Рождение ребёнка
1928
Сын: Новик Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Новик Дмитрий Иванович
Смерть
1960