Брусникин Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусникин Федор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брусникина Лидия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брусникина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусникин Андрей

Мать ребёнка: Брусникина Лидия Ивановна

Смерть
1973
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