Брусникин Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брусникина Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусникин Андрей
Мать ребёнка: Брусникина Лидия Ивановна
Смерть
1973