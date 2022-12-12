Брусникина (Щелокова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусникина (Щелокова) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1905

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1905

Отец: Щелоков Иван Григорьевич

Мать: Щелокова Анна Германовна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брусникин Федор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусникин Андрей

Отец ребёнка: Брусникин Федор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брусникин Федор Андреевич

Смерть
1952
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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