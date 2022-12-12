Брусникина (Щелокова) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1905
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1905
Отец: Щелоков Иван Григорьевич
Мать: Щелокова Анна Германовна
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брусникин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусникин Андрей
Отец ребёнка: Брусникин Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1952
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область