Хованов Венедикт Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Хованов Осип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хованова Татьяна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Хованов Калина Венедиктович
Мать ребёнка: Хованова Татьяна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Хованов Евдоким Венедиктович
Мать ребёнка: Хованова Татьяна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Хованова Матрена Венедиктовна
Мать ребёнка: Хованова Татьяна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Хованова Наталья Венедиктовна
Мать ребёнка: Хованова Татьяна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Хованов Захар Венедиктович
Мать ребёнка: Хованова Татьяна
Смерть
1826