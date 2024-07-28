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Хованов Венедикт Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Хованов Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хованова Татьяна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Хованов Калина Венедиктович

Мать ребёнка: Хованова Татьяна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Хованов Евдоким Венедиктович

Мать ребёнка: Хованова Татьяна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Хованова Матрена Венедиктовна

Мать ребёнка: Хованова Татьяна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Хованова Наталья Венедиктовна

Мать ребёнка: Хованова Татьяна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Хованов Захар Венедиктович

Мать ребёнка: Хованова Татьяна

Смерть
1826

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