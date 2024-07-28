Хованов Захар Венедиктович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХованов Захар Венедиктович

Хованов Захар Венедиктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Хованов Венедикт Осипович

Мать: Хованова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хованова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
01.10.1850

Сын: Хованов Роман Захарович

Мать ребёнка: Хованова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Хованов Виктор Захарович

Мать ребёнка: Хованова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Хованова Аксинья Захаровна

Мать ребёнка: Хованова Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Хованова Федосья Захаровна

Мать ребёнка: Хованова Пелагея Филипповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.