Хованов Захар Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Хованов Венедикт Осипович
Мать: Хованова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1850
Мать ребёнка: Хованова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Хованова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Хованова Аксинья Захаровна
Мать ребёнка: Хованова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Хованова Федосья Захаровна
Мать ребёнка: Хованова Пелагея Филипповна
Смерть
Неизвестно