Друцкий-Горский Фёдор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1477
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1477
Отец: Друцкий-Горский Дмитрий
Мать: не указана
http://ru.rodovid.org/wk/Запись:418829
Бракосочетание
Около 1504
Рождение ребёнка
Около 1505
Сын: Друцкий-Горский Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Друцкая-Горская (Друцкая-Прихабская) Анна Андреевна
http://ru.rodovid.org/wk/запись:283835
Смерть
Неизвестно