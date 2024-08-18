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Друцкий-Горский Фёдор Дмитриевич

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1477

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1477

Отец: Друцкий-Горский Дмитрий

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
http://ru.rodovid.org/wk/Запись:418829
Бракосочетание
Около 1504

Жена: Друцкая-Горская (Друцкая-Прихабская) Анна Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1505

Сын: Друцкий-Горский Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Друцкая-Горская (Друцкая-Прихабская) Анна Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
http://ru.rodovid.org/wk/запись:283835
Смерть
Неизвестно

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