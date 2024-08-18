Друцкая-Горская (Друцкая-Прихабская) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1477
Дата смерти1543
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1477
Отец: Друцкий-Прихабский Андрей Константинович
Мать: не указана
http://ru.rodovid.org/wk/Запись:418826
Бракосочетание
Около 1504
Рождение ребёнка
Около 1505
Сын: Друцкий-Горский Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Друцкий-Горский Фёдор Дмитриевич
http://ru.rodovid.org/wk/запись:283835
Смерть
1543