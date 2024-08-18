Друцкая-Горская (Друцкая-Прихабская) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая-Горская (Друцкая-Прихабская) Анна Андреевна

Место рождения

Орша, Оршанский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1477

Дата смерти

1543

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1477

Отец: Друцкий-Прихабский Андрей Константинович

Мать: не указана

Орша, Оршанский район, Витебская область
http://ru.rodovid.org/wk/Запись:418826
Бракосочетание
Около 1504

Муж: Друцкий-Горский Фёдор Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1505

Сын: Друцкий-Горский Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Друцкий-Горский Фёдор Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
http://ru.rodovid.org/wk/запись:283835
Смерть
1543
Москва, город федерального значения Москва

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