Гликерия Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Климентьевна

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Место рождения

Анискино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

Между 1747 и 1749

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Климентий

Мать: Евдокия Федоровна

Анискино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Петр Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич

Анискино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Герасим Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич

Анискино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1746

Сын: Максим Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич

Анискино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анна Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич

Анискино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Анискино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1747 и 1749
Анискино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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