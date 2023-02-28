Гликерия Климентьевна
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиМежду 1747 и 1749
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Климентий
Мать: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Петр Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Герасим Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.08.1746
Сын: Максим Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анна Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1747 и 1749