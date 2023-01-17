Климентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1737

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1677 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Герасим Климентьевич

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1719

Дочь: Гликерия Климентьевна

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Анискино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Анискино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1737
Анискино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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