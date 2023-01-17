Климентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1737
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Герасим Климентьевич
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Гликерия Климентьевна
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1737