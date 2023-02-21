Лебель (Афонасьева) Людмила Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебель (Афонасьева) Людмила Афонасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.?

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебель Николай Николаевич

Бракосочетание
08.02.?

Муж: Лебель Николай Николаевич

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебель Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Лебель Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебель Павел Николаевич

Отец ребёнка: Лебель Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебель Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лебель Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебель Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Лебель Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебель Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Лебель Николай Николаевич

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