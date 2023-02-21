Лебель (Афонасьева) Людмила Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебель Николай Николаевич
Бракосочетание
08.02.?
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебель Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Лебель Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лебель Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебель Николай Николаевич
Отец ребёнка: Лебель Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебель Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Лебель Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лебель Николай Николаевич