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Лебель Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебель Людмила Афонасьевна

Бракосочетание
08.02.?

Жена: Лебель Людмила Афонасьевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебель Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Лебель Людмила Афонасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебель Павел Николаевич

Мать ребёнка: Лебель Людмила Афонасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебель Николай Николаевич

Мать ребёнка: Лебель Людмила Афонасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебель Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Лебель Людмила Афонасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебель Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Лебель Людмила Афонасьевна

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