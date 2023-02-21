Лебель Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебель Людмила Афонасьевна
Бракосочетание
08.02.?
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебель Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Лебель Людмила Афонасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лебель Людмила Афонасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебель Николай Николаевич
Мать ребёнка: Лебель Людмила Афонасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебель Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Лебель Людмила Афонасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лебель Людмила Афонасьевна