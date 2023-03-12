Клещева Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1921
Дочь: Беспалюк Елизавета Матвеевна
Отец ребёнка: Клещев Матвей Иванович
Алапаевский район Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1953
Ухта, Ухта, Республика Коми