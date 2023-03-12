Клещева Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клещева Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1921

Дочь: Беспалюк Елизавета Матвеевна

Отец ребёнка: Клещев Матвей Иванович

Алапаевский район Свердловской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клещев Матвей Иванович

Смерть
1953
Ухта, Ухта, Республика Коми
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