Беспалюк (Шаина Клещева) Елизавета Матвеевна
Место рожденияАлапаевский район Свердловской области
Дата рождения22.07.1921
Дата смерти20.02.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1921
Отец: Клещев Матвей Иванович
Мать: Клещева Ольга Дмитриевна
Алапаевский район Свердловской области
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
23.07.1938
Сын: Клещев Борис Матвеевич (Павлович)
Отец ребёнка: Шаин Павел Константинович
Рождение ребёнка
10.03.1940
Дочь: Долженко Клещева Нениль, Нинель Матвеевна (Павловна)
Отец ребёнка: Шаин Павел Константинович
Рождение ребёнка
01.02.1942
Дочь: Мартынцева Тамара Павловна
Отец ребёнка: Шаин Павел Константинович
Рождение ребёнка
03.03.1945
Дочь: Башкирова Галина Павловна
Отец ребёнка: Шаин Павел Константинович
Рождение ребёнка
18.02.1951
Дочь: Гапеева Валентина Павловна
Отец ребёнка: Шаин Павел Константинович
Рождение ребёнка
02.12.1954
Дочь: Сергеева Ольга Петровна
Отец ребёнка: Беспалюк Петр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.2004