Беспалюк (Шаина Клещева) Елизавета Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалюк (Шаина Клещева) Елизавета Матвеевна

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Место рождения

Алапаевский район Свердловской области

Дата рождения

22.07.1921

Дата смерти

20.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1921

Отец: Клещев Матвей Иванович

Мать: Клещева Ольга Дмитриевна

Алапаевский район Свердловской области
Бракосочетание
1937

Муж: Шаин Павел Константинович

Рождение ребёнка
23.07.1938

Сын: Клещев Борис Матвеевич (Павлович)

Отец ребёнка: Шаин Павел Константинович

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1940

Дочь: Долженко Клещева Нениль, Нинель Матвеевна (Павловна)

Отец ребёнка: Шаин Павел Константинович

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1942

Дочь: Мартынцева Тамара Павловна

Отец ребёнка: Шаин Павел Константинович

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.1945

Дочь: Башкирова Галина Павловна

Отец ребёнка: Шаин Павел Константинович

Верхняя Салда, Верхнесалдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.02.1951

Дочь: Гапеева Валентина Павловна

Отец ребёнка: Шаин Павел Константинович

Ухта, Ухта, Республика Коми
Рождение ребёнка
02.12.1954

Дочь: Сергеева Ольга Петровна

Отец ребёнка: Беспалюк Петр Ефимович

Ухта, Ухта, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалюк Петр Ефимович

Смерть
20.02.2004
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