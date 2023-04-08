Ферсман Геннадий Александрович
мужской, родился 1941
ОтецФерсман Александр Александрович1912 г.р.
МатьФерсман (Александрович) Бронислава Антоновна25.03.1916 г.р.
Супруги
Ферсман (Кнорре) Ирина Алексеевна1941 г.р.
Дети
Ферсман Вадим Геннадьевич1966 г.р.
Ферсман Елена Геннадиевна1978 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1966
Сын: Ферсман Вадим Геннадьевич
Мать ребёнка: Ферсман (Кнорре) Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Ферсман Елена Геннадиевна
Мать ребёнка: Ферсман (Кнорре) Ирина Алексеевна