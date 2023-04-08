Ферсман Геннадий Александрович 1941 — найти родственников по фамилии на Familio

Ферсман Геннадий Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1941

Отец
Ферсман Александр Александрович1912 г.р.
Мать
Ферсман (Александрович) Бронислава Антоновна25.03.1916 г.р.
Супруги
Ферсман (Кнорре) Ирина Алексеевна1941 г.р.
Дети
Ферсман Вадим Геннадьевич1966 г.р.
Ферсман Елена Геннадиевна1978 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Ферсман Александр Александрович

Мать: Ферсман (Александрович) Бронислава Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ферсман (Кнорре) Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Ферсман Вадим Геннадьевич

Мать ребёнка: Ферсман (Кнорре) Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Ферсман Елена Геннадиевна

Мать ребёнка: Ферсман (Кнорре) Ирина Алексеевна

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