Ферсман (Кнорре) Ирина Алексеевна 1941 — найти родственников по фамилии на Familio

Ферсман (Кнорре) Ирина Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1941

Супруги
Ферсман Геннадий Александрович1941 г.р.
Дети
Ферсман Вадим Геннадьевич1966 г.р.
Ферсман Елена Геннадиевна1978 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ферсман Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
1966

Сын: Ферсман Вадим Геннадьевич

Отец ребёнка: Ферсман Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
1978

Дочь: Ферсман Елена Геннадиевна

Отец ребёнка: Ферсман Геннадий Александрович

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