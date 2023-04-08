Ферсман (Кнорре) Ирина Алексеевна
женский, родилась 1941
Супруги
Ферсман Геннадий Александрович1941 г.р.
Дети
Ферсман Вадим Геннадьевич1966 г.р.
Ферсман Елена Геннадиевна1978 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1966
Сын: Ферсман Вадим Геннадьевич
Отец ребёнка: Ферсман Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
1978
Дочь: Ферсман Елена Геннадиевна
Отец ребёнка: Ферсман Геннадий Александрович