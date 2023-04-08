Ферсман Александр Александрович
мужской, родился 1912
умер 1992
ОтецФерсман Александр Евгеньевич08.11.1883 г.р.
МатьШешковская (Оболенская) Ольга Николаевна13.07.1887 г.р.
Супруги
Ферсман (Александрович) Бронислава Антоновна25.03.1916 г.р.
Дети
Ферсман Геннадий Александрович1941 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ферсман Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Ферсман (Александрович) Бронислава Антоновна
Смерть
1992