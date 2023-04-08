Ферсман Александр Александрович 1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Ферсман Александр Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1912

умер 1992

Отец
Ферсман Александр Евгеньевич08.11.1883 г.р.
Мать
Шешковская (Оболенская) Ольга Николаевна13.07.1887 г.р.
Супруги
Ферсман (Александрович) Бронислава Антоновна25.03.1916 г.р.
Дети
Ферсман Геннадий Александрович1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ферсман Александр Евгеньевич

Мать: Шешковская (Оболенская) Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ферсман (Александрович) Бронислава Антоновна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ферсман Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Ферсман (Александрович) Бронислава Антоновна

Смерть
1992

Мы используем куки для улучшения работы сайта.