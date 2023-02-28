Туманова Агафья Емельянова
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
09.11.1869
Рождение ребёнка
1870
Сын: Туманов Платон Александрович
Отец ребёнка: Туманов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
16.03.1873
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Туманов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Иванова Марина Туманова
Отец ребёнка: Туманов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
29.07.1877
Сын: Туманов Степан Александрович
Отец ребёнка: Туманов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
14.09.1879
Дочь: Куприянова Любовь Туманова
Отец ребёнка: Туманов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1883
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Туманов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1889
Сын: Туманов Василий Александрович
Отец ребёнка: Туманов Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно