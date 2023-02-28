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Туманова Агафья Емельянова

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Емельянов - Кизюкин Антон Емельянович

Мать: Емельянова Мария Тимофеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1869

Муж: Туманов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Туманов Платон Александрович

Отец ребёнка: Туманов Александр Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1873

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Туманов Александр Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Иванова Марина Туманова

Отец ребёнка: Туманов Александр Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1877

Сын: Туманов Степан Александрович

Отец ребёнка: Туманов Александр Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.09.1879

Дочь: Куприянова Любовь Туманова

Отец ребёнка: Туманов Александр Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1883

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Туманов Александр Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1889

Сын: Туманов Василий Александрович

Отец ребёнка: Туманов Александр Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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