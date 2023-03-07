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Иванова Марина Туманова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Туманов Александр Васильевич

Мать: Туманова Агафья Емельянова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1895

Муж: Иванов Прокофий Илларионович

Рождение ребёнка
02.11.1896

Дочь: Анастасия Прокофьевна

Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.11.1899

Дочь: Нестерова Степанида Прокофьевна

Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1903

Сын: Иванов Андрей Прокофьевич

Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.01.1907

Дочь: Татьяна Прокофьевна

Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1908

Сын: Иванов Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1911

Дочь: Ольга Прокофьевна

Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1914

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1917

Сын: Иванов Михаил Прокофьевич

Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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