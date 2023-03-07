Иванова Марина Туманова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
10.?.1895
Рождение ребёнка
02.11.1896
Дочь: Анастасия Прокофьевна
Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович
Рождение ребёнка
10.11.1899
Дочь: Нестерова Степанида Прокофьевна
Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович
Рождение ребёнка
12.08.1903
Сын: Иванов Андрей Прокофьевич
Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович
Рождение ребёнка
05.01.1907
Дочь: Татьяна Прокофьевна
Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович
Рождение ребёнка
14.08.1908
Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович
Рождение ребёнка
27.06.1911
Дочь: Ольга Прокофьевна
Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович
Рождение ребёнка
17.02.1914
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович
Рождение ребёнка
04.09.1917
Сын: Иванов Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Иванов Прокофий Илларионович
Смерть
Неизвестно